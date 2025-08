LOOKMAN - "Nella giornata di sabato la sensazione di chi è vicino a Lookman è che l'Inter non abbia ancora definitivamente mollato l'operazione. Per completezza gli agenti di Lookman non hanno ricevuto da Inter input di rottura. Ci sono dei contatti interni all'Inter per prendere poi una strada: se andare avanti con Lookman o cambiare obiettivo. Sappiamo di Nkunku e anche del nome di Sancho che resta una possibilità. L'Inter ha diverse alternative ma a oggi non ha ancora comunicato agli agenti di Lookman di aver mollato Ademola e questo è un passaggio importante. Da domani si capirà di più sulla scelta dell'Inter".