Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano , esperto di mercato, ha fatto il punto sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman : "Sono ore di attesa: l'Inter aspetta una risposta dall'Atalanta, è anche un po' stanca di aspettare, come la Dea è stanca di ricevere offerte che ritiene non adeguate. Entrambe le parti resistono, con l'Inter che spera e vuole Lookman, ma l'Atalanta vuole i suoi 50 milioni.

La questione resta in attesa di una risposta dei bergamaschi: vedremo se l'Atalanta sparerà ancora cifre alte che ritiene corrette o se l'Inter deciderà di abbandonare il tavolo o migliorare la sua proposta. L'Inter ha dato indicazioni forti nel non volerlo fare e fermarsi ad un limite da 45 milioni di euro: sono ore di attesa, i nerazzurri non hanno ricevuto ad ora né un sì né un no".