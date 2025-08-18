Attraverso un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha raccontato così la fine dell'operazione Ademola Lookman-Inter, ormai saltata: "L'operazione Lookman muore alla fine di luglio: in quel momento il discorso si è interrotto quando l'Atalanta ha detto no ai 45 milioni di euro offerto dall'Inter.
L'Inter non è più tornata con altre offerte e l'Atalanta non ha fatto un numero: in tanti pensavano che il muro crollasse, ma non è mai stato così. L'Inter ha venduto Zalewski all'Atalanta perché 17 milioni per un giocatore pagato 7 è stata un'opportunità. Ma per Lookman è finita: l'Inter ha informato l'Atalanta, nelle prossime 24 ore parlerà con gli agenti per informare anche direttamente il giocatore.
L'operazione, a stasera, risulta che finisce qui: oggi l'Inter ha preso una decisione chiara, per l'Atalanta non c'è mai stato un numero. L'Inter abbandona l'operazione, la scelta è quella di provare a prendere un centrocampista e un difensore, davanti vedremo se spunterà un'opportunità".
