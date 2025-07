Nelle ultime ore è trapelato il nome di Christopher Nkunku come possibile rinforzo in attacco per l'Inter: cosa risulta a Fabrizio Romano

Nelle ultime ore è trapelato il nome di Christopher Nkunku come possibile rinforzo in attacco per l'Inter: il francese è in uscita dal Chelsea e potrebbe rappresentare un'opportunità nella fase avanzata del mercato.