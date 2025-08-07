"Giocatore che il gruppo Redbull ha tutto meno che voglia di perderlo. Il Lipsia non giocherà la Champions League e in Europa, deve riprendersi, con un nuovo allenatore senza Sesko, Simons ormai quasi fatto col Chelsea. Hanno tutto meno che voglia di perdere un altro giocatore come Nusa. O arriva un'offerta che spariglia le carte oppure immaginare una sua partenza in estate è irrealistico. Discorso a livello di desiderio e non realtà".