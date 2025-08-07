Tra i giocatori accostati all'Inter come alternative a Lookman c'è anche il gioiello del Lipsia, ha provato a fare chiarezza l'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:
Romano: “Nusa-Inter? Più sogno che realtà. Ecco come stanno realmente le cose”
Tra i giocatori accostati all'Inter come alternative a Lookman c'è anche il gioiello del Lipsia, ha provato a fare chiarezza l'esperto di mercato
"Giocatore che il gruppo Redbull ha tutto meno che voglia di perderlo. Il Lipsia non giocherà la Champions League e in Europa, deve riprendersi, con un nuovo allenatore senza Sesko, Simons ormai quasi fatto col Chelsea. Hanno tutto meno che voglia di perdere un altro giocatore come Nusa. O arriva un'offerta che spariglia le carte oppure immaginare una sua partenza in estate è irrealistico. Discorso a livello di desiderio e non realtà".
