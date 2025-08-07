Nuova offerta Inter per Lookman? Due possibilità. “La sensazione è che…”

Nel frattempo l'Atalanta è infastidita dall'atteggiamento di Lookman e non è da escludere una multa per il comportamento del nigeriano

Matteo Pifferi Redattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 08:16)

"Giorni di quiete innaturale, di silenzi e sguardi torvi lanciati da dietro le rispettive barricate. Momenti in cui tutti preferiscono andare avanti per la propria strada, senza guardarsi troppo indietro, almeno per il momento. Le comunicazioni sono interrotte da Ademola Lookman verso l’Atalanta e viceversa, in attesa di una mossa che possa sbloccare un’impasse creatasi nel giro di pochi giorni, causa una reazione improvvisa, per certi versi inaspettata". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport che prova a spiegare la situazione Lookman.

L'attaccante nigeriano, per il terzo giorno di fila, ha marcato visita e non si è presentato a Zingonia dove è andata in scena l'amichevole tra Atalanta e Monza. "A pesare, in queste ore, è la mancanza di una comunicazione ufficiale per giustificare l’assenza prolungata. Il club continua a non ricevere certificati o avvisi, da qui al termine della settimana (salvo improbabili ribaltoni) non sono in programma meeting con l’entourage per capire in quale direzione muoversi. E la società sta valutando eventuali sanzioni nei confronti del calciatore (una multa o una riduzione dello stipendio), ma al momento non è stata fatta nessuna scelta: la direzione intrapresa è quella di mantenere un profilo basso dopo lo scossone d’inizio settimana, in casa atalantina si sta pensando più al mercato in entrata, dove manca un centravanti che vada a occupare la casella lasciata libera da Retegui. L’attaccante nigeriano invece ha lasciato Bergamo scegliendo un luogo meno esposto per recuperare dall’infortunio, ma la volontà non cambia: l’Inter resta la priorità", spiega ancora il CorSport.

E l'Inter cosa fa? I nerazzurri hanno in mente di offrire 45 mln più 5 di bonus facili o 46-47 con l'inserimento di una contropartita. "La sensazione è che dietro l’attesa ci possa essere soprattutto la volontà di far sgonfiare il caso, calmare le acque e sedersi al tavolo delle trattative (magari a inizio della prossima settimana) con uno spirito differente. Una situazione delicata da valutare ora dopo ora senza inasprire ancor di più i toni: l’Atalanta aspetta eventuali rilanci - al momento non ci sono offerte dall’estero per il giocatore - l’Inter guarda in direzione Bergamo in attesa di un prezzo definitivo di vendita, Lookman ha fatto capire che accetterà soltanto una destinazione"

"Incastri e intrecci da risolvere nel minor tempo possibile: la stessa Inter si è guardata attorno valutando altri profili (Nkunku, Nusa, Garnacho, Openda) ma il piano B sembra essere una remota eventualità. Lookman rimane in cima alla lista, l’ex Lipsia dal canto suo ha soltanto una maglia in testa. Ma per arrivare in porto meglio aspettare che il mare finisca d’agitarsi", chiosa il quotidiano.