Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha riportato un importante aggiornamento sul futuro di Benjamin Pavard:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Pavard, arriva l’offerta all’Inter! Ecco chi spinge fortissimo, può partire”
calciomercato
Romano: “Pavard, arriva l’offerta all’Inter! Ecco chi spinge fortissimo, può partire”
Fabrizio Romano ha riportato un importante aggiornamento sul futuro di Benjamin Pavard
"Attenzione a Pavard: tra le tante voci, possiamo considerare che Neom FC, da quando risulta, sta spingendo veramente tanto. Sono pronti a fare un'offerta all'Inter, stanno già parlando con gli agenti del calciatore, Neom vuole andare forte su Pavard, devono tornare i conti: il francese ha uno stipendio importante all'Inter, vedremo se questi contatti che sono già partiti sia tra club sia con il giocatore diventeranno un'offerta che possa costringere Pavard"
"Possiamo confermare che l'Inter sta cercando di capire se ci sarà una soluzione per Pavard. L'uscita di Pavard quest'estate è un qualcosa di concreto, poi dipende dalla scelta del giocatore e dalle offerte, la questione resta assolutamente aperta"
© RIPRODUZIONE RISERVATA