L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato del mercato dell'Inter sia per questa sessione con l'esterno destro ma anche per il futuro con Stankovic.
calciomercato
Romano: “Oggi Perisic dal Psv. Diaby? Polveriera Al Ittihad. Marea di squadre su Stankovic ma…”
STANKOVIC - Moretto: "Uno dei giovani che sta facendo meglio in Europa. Tanti club inglesi sono andati a vederlo dal vivo, Tottenham, United, una marea di squadre, però l'Inter continua a seguire il percorso di Stankovic e stare molto tranquilla. Ha la possibilità di riportarlo a casa sia nel corso della prossima estate luglio 2026 pagando 23 milioni di euro oppure luglio 2027 pagandone 25. È tutto nelle mani dell'Inter: in entrambi i casi l'Inter deve comunicare tra il primo e il 15 luglio la sua scelta, ma è totalmente al sicuro per questa operazione".
PERISIC - Romano: "Per questo pomeriggio ci sarà un incontro per Perisic. Il giocatore con i suoi agenti parlerà col Psv per capire se potrà essere liberato e a quali condizioni. Su Perisic al di là della Champions dipende dal Psv, e al momento non c'è un via libera. Ci sarà un incontro nel pomeriggio, al momento il Psv fa sapere di non volerlo liberare, l'Inter aspetta l'esito di questo incontro".
DIABY - Romano: "Non è cambiato nulla da ieri sera, Inter aspetta ok dell'Al Ittihad e del fondo Pif. L'inter resta sul prestito con diritto di riscatto, non fa obbligo. Vediamo cosa accadrà. In questo momento Al Ittihad è una polveriera: Benzema ha chiesto di esser eescluso dai convocati, Kante sta trattando col Fenerbahce. Ci sono diverse situazioni da risolvere ed è un fattore di cui tenere conto".
