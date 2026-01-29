L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato del mercato dell'Inter sia per questa sessione ma anche per il futuro

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato del mercato dell'Inter sia per questa sessione con l'esterno destro ma anche per il futuro con Stankovic.

STANKOVIC - Moretto: "Uno dei giovani che sta facendo meglio in Europa. Tanti club inglesi sono andati a vederlo dal vivo, Tottenham, United, una marea di squadre, però l'Inter continua a seguire il percorso di Stankovic e stare molto tranquilla. Ha la possibilità di riportarlo a casa sia nel corso della prossima estate luglio 2026 pagando 23 milioni di euro oppure luglio 2027 pagandone 25. È tutto nelle mani dell'Inter: in entrambi i casi l'Inter deve comunicare tra il primo e il 15 luglio la sua scelta, ma è totalmente al sicuro per questa operazione".

PERISIC - Romano: "Per questo pomeriggio ci sarà un incontro per Perisic. Il giocatore con i suoi agenti parlerà col Psv per capire se potrà essere liberato e a quali condizioni. Su Perisic al di là della Champions dipende dal Psv, e al momento non c'è un via libera. Ci sarà un incontro nel pomeriggio, al momento il Psv fa sapere di non volerlo liberare, l'Inter aspetta l'esito di questo incontro".

DIABY - Romano: "Non è cambiato nulla da ieri sera, Inter aspetta ok dell'Al Ittihad e del fondo Pif. L'inter resta sul prestito con diritto di riscatto, non fa obbligo. Vediamo cosa accadrà. In questo momento Al Ittihad è una polveriera: Benzema ha chiesto di esser eescluso dai convocati, Kante sta trattando col Fenerbahce. Ci sono diverse situazioni da risolvere ed è un fattore di cui tenere conto".