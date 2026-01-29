Il quotidiano belga HLN ha rivelato nuove verità sulle clausole del centrocampista servo e il grande vantaggio dell'Inter

Gianni Pampinella Redattore 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 12:34)

Aleksandar Stankovic è stato, come spesso accade ultimamente, l’uomo copertina del Bruges con un gol e due assist nell'ultima gara del girone di Champions League dove gli olandesi hanno battuto 3-0 il Marsiglia. HLN rivela quali clausole particolari ha inserito l'Inter nella trattativa la scorsa estate e l'enorme vantaggio del club nerazzurro sugli altri top club stranieri.

"Anche altre squadre vedono in Stankovic un profilo molto interessante. Mercoledì sera allo stadio Jan Breydel erano presenti diversi scout di club stranieri, tra cui Tottenham, Atalanta e Lipsia. Con Leonardo Simoni, anche l’Inter aveva il suo rappresentante a Bruges. Simoni è il capo scout del top club italiano. L’Inter, al momento, non si preoccupa troppo per il crescente interesse attorno a Stankovic. Per capirne il motivo bisogna tornare all’estate scorsa. A fine luglio 2025 il Club Brugge ha prelevato Stankovic dall’Inter per 9,5 milioni di euro".

"Nell’accordo di trasferimento, però, gli italiani hanno inserito alcune clausole interessanti, che oggi garantiscono loro un vantaggio netto. Così l’Inter ha fatto inserire una cosiddetta opzione di riacquisto a proprio favore. Per tranquillizzare i tifosi del Bruges: questa opzione non può più essere attivata questa settimana. In concreto, ci sono due momenti in cui l’Inter può riportare Stankovic a casa per un prezzo prestabilito. Il 1° luglio 2026 — in quel caso il prezzo di riacquisto è di 23 milioni di euro. Oppure il 1° luglio 2027 — allora il prezzo sale a 25 milioni di euro. In ogni caso, tra il 1° e il 15 giugno dell’anno in questione, l’Inter deve comunicare al Club se intende esercitare l’opzione di riacquisto".

"Fino a giugno 2027, il Bruges è inoltre contrattualmente obbligato a informare l’Inter quando accetta un’offerta di un’altra squadra per Stankovic. Ma anche se i nerazzurri decidessero di non esercitare l’opzione di riacquisto e Stankovic venisse venduto a un altro club, l’Inter ne trarrebbe comunque beneficio. Anche qui il tempismo è cruciale. Se Stankovic si trasferisce a un altro club prima del 1° luglio 2027, l’Inter ha diritto al 50% della plusvalenza rispetto alla cifra fissa pagata dal Club per il serbo — 9,5 milioni di euro. Per fare un esempio concreto: se il Bruges vende Stankovic quest’estate per 19,5 milioni di euro, 5 milioni di questa somma andrebbero all’Inter. Dopo il 1° luglio 2027, la percentuale sulla rivendita scende dal 50 al 12,5%. Una differenza enorme".

(HLN)