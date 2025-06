"Volevo raccontarvi una storia su Sergio Ramos, che ieri segna al debutto contro l'Inter nel nuovo Mondiale per Club. In tanti hanno chiesto come sia possibile che non sia stato cercato da nessuna squadra top anche se ha 39 anni, posso raccontarvi che lo scorso anno, l'inizio del mercato estivo 2024, Ramos è stato proposto all'Inter quando De Vrij poteva andare all'Al Nassr, poi De Vrij è rimasto all'Inter, l'Inter non ha considerato l'opzione Ramos anche perché c'era il tema Buongiorno ancora in piedi, era un'Inter già orientata ai giovani con Oaktree"