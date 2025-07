Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha raccontato la situazione Rios , con Inter e Roma interessate ma non così vicine per motivi diversi:

"Il Galatasaray per Calhanoglu arriverebbe sulla decina di milioni e l'Inter a queste condizioni non accetta. Se non esce Calhanoglu, ad oggi, l'Inter non avanza per Rios"