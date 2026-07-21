I nerazzurri sono ancora alla ricerca di rinforzi per la difesa: attenzione alla pista che porta all'argentino

Fabio Alampi

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Un esterno e - almeno - un difensore centrale: sono queste le priorità del mercato in entrata dell'Inter. Per colmare queste lacune, il club nerazzurro potrebbe rivolgersi a un solo club: nello specifico, il Tottenham, con cui potrebbe imbastire un discorso sia per Djed Spence che per Cristian Romero.

Spence Romero

Il centrale argentino, oltretutto, sarebbe stato proposto direttamente dagli Spurs. La valutazione è molto elevata, ma un tentativo potrebbe comunque essere fatto, come spiega il Corriere dello Sport: "Con il Tottenham, il club allargherà il discorso anche a Romero, proposto dalla stessa squadra londinese. Il prezzo dell'argentino, però arriva fino a quota 50 milioni. C'è da credere, allora, che verrà fatto un tentativo per un prestito, anche oneroso, con obbligo di riscatto".

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