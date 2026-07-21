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Un esterno e - almeno - un difensore centrale: sono queste le priorità del mercato in entrata dell'Inter. Per colmare queste lacune, il club nerazzurro potrebbe rivolgersi a un solo club: nello specifico, il Tottenham, con cui potrebbe imbastire un discorso sia per Djed Spence che per Cristian Romero.

Il centrale argentino, oltretutto, sarebbe stato proposto direttamente dagli Spurs. La valutazione è molto elevata, ma un tentativo potrebbe comunque essere fatto, come spiega il Corriere dello Sport: "Con il Tottenham, il club allargherà il discorso anche a Romero, proposto dalla stessa squadra londinese. Il prezzo dell'argentino, però arriva fino a quota 50 milioni. C'è da credere, allora, che verrà fatto un tentativo per un prestito, anche oneroso, con obbligo di riscatto".