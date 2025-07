Romano rivela: “L’Inter e i rumors su Nico Gonzalez: ecco cosa mi risulta”

"Tante domande su Nico Gonzalez all’Inter. A me risulta ancora che la priorità dei nerazzurri sia Ademola Looman al primo, al secondo e al terzo posto.

A me per Nico Gonzalez non risulta una trattativa avviata con la Juventus o con gli agenti, almeno finora. La concentrazione dell’Inter è su Lookman, dovesse cambiare la questione vi aggiorneremo, anche sulle alternative”.