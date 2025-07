Fabrizio Romano, su Youtube, ha spiegato qual è la situazione citando anche la questione Sommer: "Abbiamo detto che Sommer può partire, è nella lista del Galatasaray. Vi abbiamo detto che il Galatasaray lavora anche per Calhanoglu ma sulla porta dell'Inter ci state scrivendo in tanti a proposito della notizia arrivata dalla Spagna su Ter Stegen, che è fuori dal progetto tecnico del Barcellona. Barcellona che ha preso Joan Garcia che sarà il primo portiere per cui ha investito i 25 mln di euro della clausola, rinnoverà anche Szczesny per i prossimi due anni e in rosa ha ancora Inaki Pena che andrà via ma tenere Ter Stegen è irrealistico a meno che non sia il giocatore ad impuntarsi per voler restare ma il Barcellona è stato chiaro: il primo portiere è Garcia e se la giocherà con Szczesny"

"Ter Stegen è un'opportunità sul mercato, ad oggi in tanti ci chiedete dell'Inter e della notizia che arriva dalla Spagna ma posso dirvi che ad oggi, poi nel mercato non si sa mai, mi risulta che non ci sia assolutamente nulla tra Inter, Barcellona, Ter Stegen e i suoi agenti. Non c'è una trattativa, non c'è un approccio, non c'è una chiamata, non c'è una negoziazione, Ter Stegen guadagna tantissimo ma non mi risulta niente nonostante i tanti rumors. Dovesse cambiare qualcosa, perché il mercato è fatto anche di questo, ve lo racconteremo. Ad oggi non c'è niente tra Ter Stegen e Inter, poi vedremo le scelte dell'Inter e come evolverà la situazione Sommer, se il Gala potrà chiudere con l'Inter e anche col giocatore, ci sono ancora passaggi da chiudere ma su Ter Stegen non mi risulta nulla di concreto"