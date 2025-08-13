FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Occhio al Torino su Asllani, piace! Ma non siamo in fase avanzata perché…”

calciomercato

Romano: “Occhio al Torino su Asllani, piace! Ma non siamo in fase avanzata perché…”

Romano: “Occhio al Torino su Asllani, piace! Ma non siamo in fase avanzata perché…” - immagine 1
Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così dell'interesse emerso ieri del Torino nei confronti di Kristjan Asllani
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così dell'interesse emerso ieri del Torino nei confronti di Kristjan Asllani: "Occhio al Torino su Asllani: il giocatore piace, soprattutto a Marco Baroni, che vedrebbe in lui la possibilità di rilanciare un giocatore diverso a centrocampo.

Romano: “Occhio al Torino su Asllani, piace! Ma non siamo in fase avanzata perché…”- immagine 2
Getty Images

C'è una differenza importante tra le cifre, i granata non si avvicinano ai 17-18 che vuole l'Inter, vuole spendere meno: ancora non siamo ad una fase avanzata, ma confermiamo l'interesse. Il Betis, intanto, si è sfilato: lui non era convinto e questa cosa agli spagnoli non è piaciuta".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA