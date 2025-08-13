Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così dell'interesse emerso ieri del Torino nei confronti di Kristjan Asllani: "Occhio al Torino su Asllani: il giocatore piace, soprattutto a Marco Baroni, che vedrebbe in lui la possibilità di rilanciare un giocatore diverso a centrocampo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Occhio al Torino su Asllani, piace! Ma non siamo in fase avanzata perché…”
calciomercato
Romano: “Occhio al Torino su Asllani, piace! Ma non siamo in fase avanzata perché…”
Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così dell'interesse emerso ieri del Torino nei confronti di Kristjan Asllani
C'è una differenza importante tra le cifre, i granata non si avvicinano ai 17-18 che vuole l'Inter, vuole spendere meno: ancora non siamo ad una fase avanzata, ma confermiamo l'interesse. Il Betis, intanto, si è sfilato: lui non era convinto e questa cosa agli spagnoli non è piaciuta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA