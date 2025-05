Intervenuto sul canale YouTube "Here We Go Podcast", Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così di Denzel Dumfries, assoluto protagonista con l'Inter in questa stagione: "L'Inter è stata brava a prolungare il contratto di Dumfries l'estate scorsa quando aveva un solo anno rimanente: non è stata una negoziazione semplice a livello di tempi, ma le parti hanno sempre voluto continuare insieme.