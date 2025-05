Condò: “4 anni fa l’Inter cede Hakimi, fortissimo: ma oggi tra lui e Dumfries io mi prendo…”

Paolo Condò, giornalista, intervenuto a Sky Sport, ha commentato così l'impresa dell'Inter, che approda in finale di Champions League

Paolo Condò, giornalista, intervenuto a Sky Sport, ha commentato così l'impresa dell'Inter, che approda in finale di Champions League: "E' stato divertentissimo stasera! Il gol di Acerbi? Eri sul ciglio del burrone, si stava staccando la radice a cui eri aggrappato: in quel momento, lui che non doveva essere lì, è riuscito a trovare un gol salvifico.