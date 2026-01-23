FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “La verità su Mlacic: ecco cosa mi risulta. Dibu Martinez? Offerto all’Inter, ma…”

calciomercato

Romano: “La verità su Mlacic: ecco cosa mi risulta. Dibu Martinez? Offerto all’Inter, ma…”

Romano: “La verità su Mlacic: ecco cosa mi risulta. Dibu Martinez? Offerto all’Inter, ma…” - immagine 1
L'esperto di mercato, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto su due trattative che stanno portando avanti in casa Inter
Andrea Della Sala Redattore 

L'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto su due trattative che stanno portando avanti in casa Inter:

Romano: “La verità su Mlacic: ecco cosa mi risulta. Dibu Martinez? Offerto all’Inter, ma…”- immagine 2

Per Mlacic che è stato riaccostato come affare vicino, a me ancor non risulta che le posizioni dell'Inter e di Mlacic si siano così ri avvicinate. Se il giocatore vorrà andare all'Inter dovrà comunicarlo, insieme a suo padre e al nuovo agente Fali Ramadani che sarà a Milano in questi giorni, ma oggi il discorso Mlacic non ha fatto impazzire l'Inter per come è stato gestito la scorsa settimana con questa sorpresa. Inter aveva accordo con Hajduk ma non col giocatore e aspettava l'ok dal papà e come detto ancora siamo fermi. 

Romano: “La verità su Mlacic: ecco cosa mi risulta. Dibu Martinez? Offerto all’Inter, ma…”- immagine 3
Getty Images

Dibu Martinez? La lista dell'Inter per il portiere è lunga, include tanti portieri. Non siamo al momento della scelta. Il Dibu è stato proposto all'Inter dai suoi agenti, ma non è trattato in questo momento dall'Inter che non ha fatto una proposta al giocatore, non ha fatto una proposta all'Aston Villa, è ancora sotto contratto. Offerto all'Inter, ma oggi non risulta essere un giocatore per cui l'Inter abbia fatto una scelta. Inter non ha ancora scelto il portiere che andrà a prendere. 

Leggi anche
Perisic vuole l’Inter: tutto passa dal…Bayern. “Convinto di fare il titolare,...
Inter, tutto sul summit Oaktree-dirigenti-Chivu: priorità tra gennaio e giugno! Quanti addii

© RIPRODUZIONE RISERVATA