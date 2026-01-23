L'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto su due trattative che stanno portando avanti in casa Inter:
calciomercato
Romano: “La verità su Mlacic: ecco cosa mi risulta. Dibu Martinez? Offerto all’Inter, ma…”
Per Mlacic che è stato riaccostato come affare vicino, a me ancor non risulta che le posizioni dell'Inter e di Mlacic si siano così ri avvicinate. Se il giocatore vorrà andare all'Inter dovrà comunicarlo, insieme a suo padre e al nuovo agente Fali Ramadani che sarà a Milano in questi giorni, ma oggi il discorso Mlacic non ha fatto impazzire l'Inter per come è stato gestito la scorsa settimana con questa sorpresa. Inter aveva accordo con Hajduk ma non col giocatore e aspettava l'ok dal papà e come detto ancora siamo fermi.
Dibu Martinez? La lista dell'Inter per il portiere è lunga, include tanti portieri. Non siamo al momento della scelta. Il Dibu è stato proposto all'Inter dai suoi agenti, ma non è trattato in questo momento dall'Inter che non ha fatto una proposta al giocatore, non ha fatto una proposta all'Aston Villa, è ancora sotto contratto. Offerto all'Inter, ma oggi non risulta essere un giocatore per cui l'Inter abbia fatto una scelta. Inter non ha ancora scelto il portiere che andrà a prendere.
