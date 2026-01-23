Per Mlacic che è stato riaccostato come affare vicino, a me ancor non risulta che le posizioni dell'Inter e di Mlacic si siano così ri avvicinate. Se il giocatore vorrà andare all'Inter dovrà comunicarlo, insieme a suo padre e al nuovo agente Fali Ramadani che sarà a Milano in questi giorni, ma oggi il discorso Mlacic non ha fatto impazzire l'Inter per come è stato gestito la scorsa settimana con questa sorpresa. Inter aveva accordo con Hajduk ma non col giocatore e aspettava l'ok dal papà e come detto ancora siamo fermi.