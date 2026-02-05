Fabrizio Romano fa chiarezza su diversi temi caldi di mercato di gennaio dell'Inter: da Joao Cancelo a Ivan Perisic e non solo

Alessandro Cosattini Redattore 5 febbraio 2026 (modifica il 5 febbraio 2026 | 07:02)

MERCATO INTER, ROMANO FA CHIAREZZA — Fabrizio Romano fa chiarezza su diversi temi caldi di mercato di gennaio dell'Inter. Dal nome di Joao Cancelo a quello di Ivan Perisic e non soltanto. Ecco le sue parole sul canale YouTube in italiano.

QUAL ERA IL VERO OBIETTIVO A GENNAIO! — "Mercato difficile per l’Inter, tanti giocatori cercati, non è riuscita a prenderne per fattori diversi. Un mercato pieno di trattative però in realtà. Molti faticano a credere a questi nomi, sono tutti nomi trattati dall’Inter, con storie diverse, ma fanno parte del mercato di gennaio.

Chiariamo una cosa: il vero obiettivo per gennaio aveva un nome e un cognome, l’operazione perfetta era legata a Joao Cancelo.

MANCATO RITORNO CANCELO, LA VERITÀ — L’Inter pensava di avere la soluzione perfetta con lui: conosce l’ambiente, non ha bisogno di presentazioni, conosce il campionato, è pronto e perfetto come modulo, a livello di condizioni sia tecniche che economiche anche, sarebbe arrivato in prestito per 3/4 milioni come pacchetto totale.

All’inizio doveva andare Acerbi in cambio e poi De Vrij, che era diventato il prescelto. Era tutto pronto e impostato, il club era convinto di prenderlo. Cancelo è stato onesto, ha comunicato all’Inter che sarebbe venuto solo se il Barcellona non si fosse mosso per lui.

IL BARCELLONA E... DE VRIJ Il Barcellona doveva aggiungere un centrale, ma di centrali non ne trova, anche perché un nome per i blaugrana era proprio De Vrij. L’operazione però si blocca: il Barcellona va su Cancelo, il giocatore dà totale priorità a loro e l’operazione si fa. L’Inter lì perde il suo vero obiettivo di gennaio, subito. Il vero rimpianto è lì.

PERISIC, ALTRO CHE 2 MILIONI! — Poi è stato un mercato di incastri. Su Perisic ve l’ho detto subito: non è automatico che il PSV cede Perisic se esce dalla Champions. L’Inter inizialmente ha proposto un prestito di 6 mesi pagato, rifiutato subito dal PSV. L’Inter più avanti ha manifestato l’intenzione di comprarlo, a fine mercato, ma il PSV ha scelto di non liberarlo.

Era valutato tanti soldi dal PSV, non 1 o 2 milioni, per gli olandesi è fondamentale. E per il club non c’erano sostituti sul mercato. Perisic ci ha provato ad andare all’Inter, quando vi dicono che non volesse andare, non mi risulta. Voleva fortemente l’Inter, non si è trovata soluzione tra i due club", ha spiegato.