FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Perisic, Psv voleva molto più di 2 mln. Cancelo-Inter e De Vrij-Barcellona…”

calciomercato

Romano: “Perisic, Psv voleva molto più di 2 mln. Cancelo-Inter e De Vrij-Barcellona…”

Romano: “Perisic, Psv voleva molto più di 2 mln. Cancelo-Inter e De Vrij-Barcellona…” - immagine 1
Fabrizio Romano fa chiarezza su diversi temi caldi di mercato di gennaio dell'Inter: da Joao Cancelo a Ivan Perisic e non solo
Alessandro Cosattini Redattore 

MERCATO INTER, ROMANO FA CHIAREZZA

—  

Fabrizio Romano fa chiarezza su diversi temi caldi di mercato di gennaio dell'Inter. Dal nome di Joao Cancelo a quello di Ivan Perisic e non soltanto. Ecco le sue parole sul canale YouTube in italiano.

QUAL ERA IL VERO OBIETTIVO A GENNAIO!

—  

"Mercato difficile per l’Inter, tanti giocatori cercati, non è riuscita a prenderne per fattori diversi. Un mercato pieno di trattative però in realtà. Molti faticano a credere a questi nomi, sono tutti nomi trattati dall’Inter, con storie diverse, ma fanno parte del mercato di gennaio.

Romano: “Perisic, Psv voleva molto più di 2 mln. Cancelo-Inter e De Vrij-Barcellona…”- immagine 2
Getty Images

Chiariamo una cosa: il vero obiettivo per gennaio aveva un nome e un cognome, l’operazione perfetta era legata a Joao Cancelo.

MANCATO RITORNO CANCELO, LA VERITÀ

—  

L’Inter pensava di avere la soluzione perfetta con lui: conosce l’ambiente, non ha bisogno di presentazioni, conosce il campionato, è pronto e perfetto come modulo, a livello di condizioni sia tecniche che economiche anche, sarebbe arrivato in prestito per 3/4 milioni come pacchetto totale.

Romano: “Perisic, Psv voleva molto più di 2 mln. Cancelo-Inter e De Vrij-Barcellona…”- immagine 3
Getty Images

All’inizio doveva andare Acerbi in cambio e poi De Vrij, che era diventato il prescelto. Era tutto pronto e impostato, il club era convinto di prenderlo. Cancelo è stato onesto, ha comunicato all’Inter che sarebbe venuto solo se il Barcellona non si fosse mosso per lui.

IL BARCELLONA E... DE VRIJ

Romano: “Perisic, Psv voleva molto più di 2 mln. Cancelo-Inter e De Vrij-Barcellona…”- immagine 4
—  

Il Barcellona doveva aggiungere un centrale, ma di centrali non ne trova, anche perché un nome per i blaugrana era proprio De Vrij. L’operazione però si blocca: il Barcellona va su Cancelo, il giocatore dà totale priorità a loro e l’operazione si fa. L’Inter lì perde il suo vero obiettivo di gennaio, subito. Il vero rimpianto è lì.

PERISIC, ALTRO CHE 2 MILIONI!

—  

Poi è stato un mercato di incastri. Su Perisic ve l’ho detto subito: non è automatico che il PSV cede Perisic se esce dalla Champions. L’Inter inizialmente ha proposto un prestito di 6 mesi pagato, rifiutato subito dal PSV. L’Inter più avanti ha manifestato l’intenzione di comprarlo, a fine mercato, ma il PSV ha scelto di non liberarlo.

Romano: “Perisic, Psv voleva molto più di 2 mln. Cancelo-Inter e De Vrij-Barcellona…”- immagine 5
Getty Images

Era valutato tanti soldi dal PSV, non 1 o 2 milioni, per gli olandesi è fondamentale. E per il club non c’erano sostituti sul mercato. Perisic ci ha provato ad andare all’Inter, quando vi dicono che non volesse andare, non mi risulta. Voleva fortemente l’Inter, non si è trovata soluzione tra i due club", ha spiegato.

Leggi anche
Romano: “Liverpool voleva Dumfries in prestito. Jones-Inter a giugno? Dettagli e...
Ecco chi è Yanis Massolin, “un po’ Ilicic, un po’ Rabiot”. Tutto sul nuovo giocatore...

© RIPRODUZIONE RISERVATA