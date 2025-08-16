Durante un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, è tornato così sulla trattativa saltata ieri tra Inter e Roma per Manu Koné: "Credo proprio che la questione Koné possiamo considerarla finita.
La presa di posizione della Roma è stata molto forte e credo non dipendesse dalle cifre: da quanto mi risulta l'Inter non ha mai presentato un'offerta ufficiale da 40-45 milioni. L'Inter ha contattato la Roma e ha presentato la possibilità e la volontà di fare un'offerta.
Ma prima ancora che la presentasse la Roma ha chiuso la porta in modo molto forte con la famiglia Friedkin e con Gasperini. E non credo che la questione possa riaprirsi: oggi la Roma è ferma ed è convinta di volerlo tenere con sé".
