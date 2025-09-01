Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Benjamin Pavard e dando un nome nuovo per l'Inter

Intervenuto in live sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Benjamin Pavard e dando un nome nuovo per l'Inter: "Su Pavard si parla del Marsiglia, il giocatore è in lista: mancano poche ore, ma dovesse arrivare un'offerta importante per lui che possa intrigare l'Inter, possiamo rivelarvi che il nome che vorrebbero prendere i nerazzurri per sostituirlo è quello di Manuel Akanji .

A me non risulta alcun tipo di via libera su Pavard, è molto difficile. C'è comunque un discorso in piedi tra il City e l'Inter per lo svizzero. L'Inter si sta cautelando e ha iniziato il dialogo per capire le condizioni dell'operazione: se esce Pavard l'Inter va su Akanji".