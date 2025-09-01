Tentativo in extremis dell'Olympique Marsiglia per Benjamin Pavard. I francesi hanno però chiesto il difensore dell'Inter addirittura in prestito, come riporta Gianluca Di Marzio.
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Pavard, il Marsiglia ci ha provato con un prestito. Inter ha risposto così
"L’Inter continua a gestire il mercato in uscita con grande attenzione, e uno dei nomi sotto i riflettori è quello di Benjamin Pavard. Il difensore francese ha suscitato l’interesse del Marsiglia, che ha provato a strappare il giocatore con un’operazione in prestito.
Tuttavia, l’Inter non intende cedere Pavard con questa formula. L’Inter ha confermato la propria linea: Pavard non sarà ceduto in prestito e ogni possibile trasferimento dovrà avvenire con formule differenti, in grado di soddisfare entrambe le parti".
