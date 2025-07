Mercato, Romano: “Non so da dove arrivino queste voci sull’Inter che…”

Non è un mistero che l'Inter segua con grande attenzione, da diversi mesi, il percorso di Nico Paz al Como. Il talento scuola Real Madrid ha chiuso il primo anno in Serie A con 6 gol e 9 assist, una stagione clamorosa per un centrocampista duttile e di grande prospettiva.

Fabrizio Romano, intervenuto su Youtube, ha spiegato la posizione del Como su Paz e confermato l'interesse dell'Inter:"Non so da dove arrivino queste voci su Nico Paz per l'Inter, possiamo confermarlo che l'intenzione dell'Inter è di aggiungere un giocatore più da seconda punta, da trequartista, da 10 più che un centravanti nel momento in cui andrà via Taremi e Nico Paz è un giocatore che all'Inter fa impazzire, l'abbiamo detto tante volte e tanti mesi fa ma il discorso per Nico Paz resta lo stesso: il Como non ha nessuna intenzione di sedersi al tavolo per Nico, quello che è stato per Fabregas vale per Nico Paz"