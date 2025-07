L'identikit di un attaccante diverso da quelli in rosa porta ad un trequartista e l'argentino resta tra i desideri dei nerazzurri

12 luglio 2025

L'Inter che ha intenzione di cedere Taremi pensa ad un attaccante diverso da aggiungere alla rosa da affidare a Chivu per la nuova stagione. Si pensa ad un giocatore con caratteristiche da trequartista, un uomo di qualità che possa dare alternative alla squadra nerazzurra anche nel saltare l'uomo. Si cerca un profilo giovane in linea con le attese della proprietà dell'Inter. Sono stati diversi i nomi accostati alla società nerazzurra finora: Asensio (che va al Fenerbahce), Joao Felix e pure Nkunku (che ha costi eccessivi). Ma nessuno di questi sembra convincere fino in fondo.

Il sogno, spiegano da calciomercato.com, sarebbe ancora uno: Nico Paz. Il calciatore di proprietà del Como piaceva anche ad Inzaghi e spesso si è detto che si potrebbe sfruttare la Nazionalità comune con Zanetti per convincere il giocatore a vestire la maglia nerazzurra. Ma ovviamente dipende tutto dal club comense che ha già mostrato di volerlo trattenere. Il Real non ha esercitato la clausola di recompra che vale però almeno per altri due anni, potrebbe quindi decidere di investire sul giocatore in futuro.

La situazione Questo è quanto scrive del giocatore argentino il sito: "La situazione legata al classe 2004 rimane complicatissima. È vero, il Real Madrid non ha esercitato la clausola di recompra per questa stagione e il cartellino resta di proprietà solitaria del Como, ma le Merengues vantano lo stesso diritto anche per le prossime due stagioni ed esercitano un ruolo attivo in un'eventuale trattativa. Il club lariano dal canto suo sta completando un mercato sulla trequarti che possa prevedere un suo addio che, sebbene sia complicatissimo, non è del tutto da escludere".

