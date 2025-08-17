Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul mercato dell'Inter, partendo da Zalewski e Lookman fino a Frattesi

Matteo Pifferi Redattore 17 agosto - 22:20

Fabrizio Romano è intervenuto sul suo canale Youtube per fare il punto sul mercato dell'Inter. Da Zalewski e Lookman fino a Frattesi, ecco gli aggiornamenti di Romano:

"In meno di 24 ore l'Atalanta ha chiuso l'operazione Zalewski, una notizia che ha sorpreso tutti ieri perché sappiamo che i rapporti tra i due club sono delicati vista la questione Lookman. Quando l'Atalanta si è presentata con l'offerta da 17 mln la scelta dell'Inter è stata di accettare la proposta per un calciatore pagato 7 mln tra prestito e riscatto.

Per l'Inter è una cessione importante, per l'Atalanta è un acquisto importante, Juric l'ha voluto perché è capace di coprire il ruolo su entrambe le fasce, è un giocatore utile e versatile. Domani visite mediche e firma, tutto fatto"

"Da quello che ci risulta, Zalewski e Lookman non sono due vicende legate: nelle ultime 24 ore ci si è sbizzarriti sul fatto che la valutazione di Zalewski potesse fare parte dell'operazione Lookman. A noi non risulta che i due club stiano parlando di Lookman, risulta che sia un'operazione completamente ferma, in stand-by, in congelatore.

Noi facciamo cronaca, ad oggi l'Inter non avanza per Lookman, Zalewski è un discorso a parte già chiuso. Nella settimana che viene ci aspettiamo di avere una direzione di questo affare, se si riaprirà o meno o se arriveranno altri club, si è parlato di Arsenal. Io terrei d'occhio la Premier League, Arsenal o altre squadre"

"Frattesi-Newcastle? A me risulta che il Newcastle, per quel tipo di investimento e ruolo, abbia scelto Ramsey, oggi è stato ufficializzato. Qualcosa di più di 40 mln, ora il focus del Newcastle è sull'attaccante, focus totale. C'è anche la questione Isak con Liverpool, se poi arriveranno per Frattesi ve lo faremo sapere, sicuramente è un giocatore apprezzato da tanto tempo dal Newcastle, è sempre stato nelle liste dei bianconeri ma hanno fatto un investimento importante a centrocampo. Ramsey non è un giocatore simile a Frattesi ma a livello di budget di spesa siamo lì"