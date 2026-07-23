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Una trattativa sicuramente difficile, ma non per questo non verrà fatto un tentativo: l'Inter vuole provarci sul serio per Cristian Romero, e dal Tottenham può arrivare un'apertura importante.

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Secondo Sportitalia, ci sono stati contatti definiti "promettenti" tra la dirigenza nerazzurra e quella degli Spurs, con la prospettiva da parte interista di ottenere condizioni più agevoli rispetto alla prima richiesta iniziale di 50 milioni di euro. Sul difensore centrale argentino c'è anche il Barcellona, che devo però prima fare un'operazione in uscita: il nome giusto sarebbe quello di Araujo.