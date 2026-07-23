Dopo i mancati arrivi di Palestra e Khalaili, l'Inter ha dovuto rivedere le proprie strategie di mercato. Per il club nerazzurro, che al momento ha una rosa extra-large, sarà importanti anche lavorare sulle uscite. Akinsanmiro e Massolin possono essere giocatori in uscita e che piacciono al Monza, così come Frattesi, Asllani, Pavard. Da questo incastro, tra uscite ed entrate, possono arrivare delle risorse per chiudere trattative importanti.

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A Chivu piace tantissimo Curtis Jones, poi c'è un altro giocatore che piace tanto ed è Romero. Non saranno trattative brevissime, ma, come sottolinea Sky Sport, non ci si aspetta molto prima di ferragosto, ma qualcosa potrebbe accadere nella seconda parte del mese.

(Sky Sport)