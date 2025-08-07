Tra i giocatori seguiti dall'Inter e accostati nelle scorse settimane al club nerazzurro c'è anche il centrocampista della Lazio Rovella. Il giocatore nons arebbe completamente sparito dai radar interisti.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Rovella, Inter continua a monitorare il giocatore: “Potrebbe palesarsi a fine mercato se…”
calciomercato
Rovella, Inter continua a monitorare il giocatore: “Potrebbe palesarsi a fine mercato se…”
Tra i giocatori seguiti dall'Inter e accostati nelle scorse settimane al club nerazzurro c'è anche il centrocampista della Lazio
Come spiega il Messaggero, "Da quando è arrivato a Formello il giocatore è cresciuto a dismisura diventando imprescindibile per la Lazio. Non a caso l'Inter continua a monitorarlo a fari spenti e di fronte a cessioni illustri potrebbe palesarsi a fine mercato con un'offerta che farebbe vacillare il club capitolino, che comunque tre giorni fa ha ribadito all'agente del giocatore l'intenzione di non voler vendere il proprio assistito".
© RIPRODUZIONE RISERVATA