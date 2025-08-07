Come spiega il Messaggero, "Da quando è arrivato a Formello il giocatore è cresciuto a dismisura diventando imprescindibile per la Lazio. Non a caso l'Inter continua a monitorarlo a fari spenti e di fronte a cessioni illustri potrebbe palesarsi a fine mercato con un'offerta che farebbe vacillare il club capitolino, che comunque tre giorni fa ha ribadito all'agente del giocatore l'intenzione di non voler vendere il proprio assistito".