Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato così di Oumar Solet, difensore bianconero che piace molto anche all'Inter: "Nel calcio non si può escludere in generale nessuna possibilità, siamo però decisi nel mantenerlo e anche a lui farebbe bene continuare un percorso qui ad Udine, ha fatto sei mesi di ottimo livello, con qualche momento no.