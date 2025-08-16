Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato così di Oumar Solet, difensore bianconero che piace molto anche all'Inter: "Nel calcio non si può escludere in generale nessuna possibilità, siamo però decisi nel mantenerlo e anche a lui farebbe bene continuare un percorso qui ad Udine, ha fatto sei mesi di ottimo livello, con qualche momento no.
Runjaic: “Solet? Decisi nel tenerlo, vorrei resti qui un altro anno perché…”
Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato così di Oumar Solet, difensore bianconero che piace molto anche all'Inter
Un'altra stagione qui gli permetterebbe di alzare ulteriormente il livello, penso in futuro possa avere grandi possibilità, vorrei che per quest'anno resti qui, la società sa quello che voglio e tutti vogliamo che resti qui ancora per una stagione e che sia il leader della nostra difesa".
(TMW)
