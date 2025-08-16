Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini , giornalista, è tornato così sulla trattativa in casa Inter per Manu Koné della Roma: "Mi devono spiegare alla Roma cos'hanno pensato di fare nei giorni di Koné: che poi è durato 48 ore, ma in quelle 48 ore poi si è saputo che era tutto fatto eh.

L'accordo tra le due società ancora non c'era, ballava qualche milioncino, ma l'Inter aveva l'accordo col giocatore. E Gasperini aveva dato il consenso alla sua cessione eh. Per prendere due ali sinistre saltava Koné?

Un titolarissimo per uno che è il massimo dell'incostanza che è Sancho e per un altro che non sarebbe stato neanche titolare. Si dice che i Friedkin si sono fermati perché la piazza ha reagito male: meno male che c'era la piazza perché l'operazione non aveva tanto senso".