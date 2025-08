Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così della trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman : "Ci sono due domande sull'Inter. La prima è dove giocherà Lookman tra un mese? La mia risposta è che giocherà nell'Inter, perché alla fine credo che l'affare si definirà. Ma ci si chiede anche chi ha ragione tra le parti. Ha ragione l'Atalanta che il prezzo lo fa il compratore, ha ragione Lookman perché il trasferimento gli era stato promesso un anno fa, ha ragione l'Inter perché l'offerta di 42 milioni più 3 via PEC è una cosa seria.

Ha ragione l'Atalanta perché ha il diritto di non cedere un proprio tesserato ad una concorrente, ha ragione Lookman perché la volontà del giocatore viene considerata prioritaria nel mercato, ha ragione l'Inter perché il divieto di vendita in Italia non sta scritto da nessuna parte a meno che non ci sia una clausola scritta tipo Osimhen-Galatasaray. Nel caso Lookman andava messo qualcosa per iscritto, le parole le porta via il vento: l'Atalanta parla di top club europeo. Sì, ma più di top club europeo della finale di Champions League...