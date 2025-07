Nel fugace contatto fra l’Inter e la delegazione turca, presente a Milano per chiudere Osimhen, si è compreso che non esistono le condizioni economiche

Il mercato dell'Inter al momento è bloccato: fumata più che nera nella giornata di ieri per la cessione di Hakan Calhanoglu al Galatasaray, con i turchi che hanno presentato una prima offerta bassissima ai nerazzurri. Tutto questo ha portato alla decisione di far saltare totalmente l'operazione.

Spiega il Corriere della Sera: "Calhanoglu vorrebbe disputare la Champions con il Galatasaray ma nel fugace contatto fra l’Inter e la delegazione turca, presente a Milano per chiudere Osimhen, si è compreso che non esistono le condizioni economiche per il trasferimento del regista a Istanbul.