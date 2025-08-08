Mentre prosegue la telenovela Lookman, per l'Inter emergono anche opzioni alternative, al momento non ancora approfondite ma solamente valutate. Un nome che sta scalando le gerarchie è quello di Jadon Sancho , rientrato al Manchester United dal prestito al Chelsea ma fuori dai progetti dei Red Devils. Un giocatore in cerca di riscatto dopo alcune stagioni complicate, ma che a inizio carriera aveva mostrato qualità fuori dal comune.

La Gazzetta dello Sport spiega perchè l'esterno inglese può rappresentare una vera e propria occasione di mercato: "Cinque anni fa duettava con Mbappè come miglior talento d'Europa in circolazione. Oggi, dopo un paio di stagioni così così tra United e Chelsea, è diventato una sorta di grimaldello del mercato. Uno che si infila dritto tra le pieghe del termine "occasione". Tutt'altra cosa rispetto al 2021, quando il Manchester lo pagò 68 milioni".

"Sancho ha chiuso un'annata positiva, ma lontana anni luce rispetto a quella di cinque anni fa. Parola ai numeri: cinque gol e dieci assist in 42 partite, di cui 26 da titolare. Ha vinto la Conference League segnando in finale contro il Betis, ma Maresca l'ha tagliato dai convocati per il Mondiale per Club. Sancho ha bisogno di ritrovarsi. È un talento a caccia di fiducia e continuità. A Manchester ha vissuto due anni e mezzo da incubo con diversi problemi, ma l'età è dalla sua parte: classe 2000, 25 anni, il dribbling come biglietto da visita di una carriera. La chiave di volta che potrebbe spingere l'Inter a puntare su di lui (in caso di muro prolungato della Dea)".