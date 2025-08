L'esterno offensivo inglese possiede tutti i requisiti necessari per fare al caso dei nerazzurri: tecnico e non solo

Fabio Alampi Redattore 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 16:46)

Ademola Lookman rimane il grande obiettivo di mercato dell'Inter: i nerazzurri considerano il nigeriano l'elemento giusto per rinforzare il proprio attacco e dare soluzioni alternative a Chivu. Strapparlo all'Atalanta, tuttavia, non sarà facile, e per questo motivo è necessario cautelarsi con altre opzioni (che al momento, però, non sono state approfondite).

Il nome che metterebbe tutti d'accordo è quello di Jadon Sancho. L'inglese, infatti, sarebbe l'ideale sia dal punto di vista tecnico che da quello economico, e per questo potrebbe rappresentare il punto d'unione tra le esigenze di campo e quelle di bilancio. Ma andiamo ad approfondire la questione insieme.

Prima di tutto, le qualità tecniche: seppur reduce da qualche stagione complicata, Sancho è uno dei talenti più limpidi emersi dal calcio inglese ed europeo negli ultimi anni. Velocità, dribbling, capacità di giocare su entrambe le fasce e di vedere la porta. Un giocatore in grado di far saltare gli schemi e di risultare decisivo anche a partita in corso. Insomma, uno di quei giocatori che fanno sempre comodo a un allenatore.

E poi la questione anagrafica: 25 anni compiuti a marzo, quindi nel pieno della sua maturità ma ancora futuribile, e con alle spalle già una grande esperienza di calcio internazionale e ad alti livelli. Ciò che lo rende un'occasione, oltretutto, è il suo status di esubero al Manchester United, oltre a un contratto in scadenza il prossimo anno: ragion per cui il suo cartellino vale circa 25 milioni di euro. Noccioline, considerati i prezzi che girano al giorno d'oggi.

Per tutti questi motivi per Sancho c'è il "gradimento totale" da parte dell'Inter, come scrive La Gazzetta dello Sport. La sua candidatura sta guadagnando sempre più posizioni: chissà che non possa diventare il prossimo obiettivo nerazzurro.