Sono 6 i giocatori dell’Inter in scadenza di contratto al 30 giugno 2026: occhio al loro futuro. A fare il punto sulle situazioni, caso per caso in ordine semplicemente di ruolo, è stato il sito di DAZN.
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, in 6 in scadenza nel 2026: giocatore per giocatore, ecco gli scenari
calciomercato
Inter, in 6 in scadenza nel 2026: giocatore per giocatore, ecco gli scenari
Sono 6 i giocatori dell’Inter in scadenza di contratto al 30 giugno 2026: occhio al loro futuro, caso per caso ecco tutte le situazioni
Ecco tutti gli scenari per i sei calciatori che da gennaio saranno già liberi di accordarsi coi nuovi club in caso di mancato rinnovo con l'Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA