L'Inter accelera per l'attaccante danese in forza al Manchester United. È lui il primo rinforzo per l'attacco di Chivu

Andrea Della Sala Redattore 15 giugno 2025 (modifica il 15 giugno 2025 | 08:07)

Il reparto dove l'Inter necessita maggiori ritocchi è senza dubbio l'attacco. Salutati Correa e Arnautovic, l'Inter è negli Usa con i soli Lautaro e Thuram, visto il problema Taremi, oltre ai fratelli Esposito. Al rientro Chivu si aspetta di ricevere almeno un regalo. E il primo potrebbe essere Hojlund dello United. Secondo La Gazzetta dello Sport, la trattativa ha subito "un’accelerazione precisa negli ultimi giorni: Hojlund è salito sui pedali, neanche fosse l’altro connazionale Jonas Vingegaard, fuoriclasse della bici e vincitore di due Tour. Adesso è davanti a tutti nelle preferenze del club per l’attacco del futuro: c’è finalmente spazio per un investimento là davanti e, al momento, nessuno sembra meritarlo di più".

Di certo, al tecnico romeno servirebbe un attacco più profondo di quello che ha in dotazione in California. Il dramma della guerra con Israele gli ha impedito di poter aggiungere Taremi alle spalle della ThuLa, ma il centravanti iraniano sarebbe comunque finito sul mercato nel corso dell’estate. Insomma, Mehdi non è da considerare una pedina strategica in questa nascente nuova era. Una volta tornato in Italia, Chivu confida in un’aggiunta di qualità nel reparto: un attaccante con esperienza internazionale, che possa stare degnamente accanto a Lautaro e Thuram e non essere considerato solo il primo delle riserve. Pur avendo già battuto la pista del 21enne talentino del Parma Ange-Yoan Bonny, legatissimo al nuovo allenatore nerazzurro che lo riabbraccerebbe volentieri — l’Inter si è portata avanti con gli emiliani e potrà definire l’affare da 20 milioni circa a luglio —, urge un titolare aggiunto, come sarebbe Hojlund. Il vichingo ha già fatto sapere di gradire parecchio l’idea di vestire un nuovo nerazzurro, stavolta a Milano e non a Bergamo: è questo il punto di partenza, l’assist attraverso cui l’Inter vuole andare in rete.

Hojlund ha comunque un contratto fino al 2030 che lo inchioda alla sedia a Manchester ma, al netto di qualche dichiarazione di facciata, non è certo contento del biennio appena vissuto. Lo United, che per lui aveva pagato all’Atalanta 70 milioni più bonus nel 2023, si è rivelato un vecchio galeone che imbarca acqua da ogni parte. Non il posto migliore per navigare verso il futuro, infatti la sua crescita, che pareva impetuosa, ha rallentato sul più bello: appena 10 reti in questa stagione, 26 nell’intero periodo inglese. Nonostante lo stop di carriera, l’Inter vede intatti i margini per farlo esplodere, per questo ha deciso di percorrere con forza questa strada.

Dopo un primo incontro diretto a Milano, ce ne sarà un altro tramite intermediari nei prossimi giorni. Lo United valuta il danese 45 milioni di euro, al di sotto dei quali l’addio sarebbe una minusvalenza, mentre il budget nerazzurro per la nuova punta è leggermente minore. Ben oltre il prezzo, però, è sulla formula che lavorano le parti. I nerazzurri cercano un prestito con diritto di riscatto, il Manchester un addio definitivo per fare cassa e poi bussare altrove per l’ennesimo maxi-investimento della casa. Sul tavolo pure l’idea di posticipare l’acquisto al 2026 a condizioni quasi sicure, magari a fronte a un prestito più oneroso da pagare subito.