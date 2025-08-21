Ecco perché l’Inter ha scelto Andy Diouf per rinforzare il centrocampo (qui tutti i dettagli dell'operazione). A svelare i motivi è La Gazzetta dello Sport dopo la chiusura dell’operazione con il Lens.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Gazzetta svela: “Ecco perché l’Inter ha scelto Diouf a centrocampo”
calciomercato
Gazzetta svela: “Ecco perché l’Inter ha scelto Diouf a centrocampo”
Ecco perché l’Inter ha scelto Andy Diouf per rinforzare il centrocampo: a svelare i motivi è La Gazzetta dello Sport
“Diouf è stato scelto perché prototipo di centrocampista centrale moderno, box-to-box, capace di muoversi come mediano o come interno avanzato, oltreché per l’età e le possibilità di crescita in un reparto già completo”, si legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA