Gazzetta svela: “Ecco perché l’Inter ha scelto Diouf a centrocampo”

Alessandro Cosattini Redattore 21 agosto - 16:40

Ecco perché l’Inter ha scelto Andy Diouf per rinforzare il centrocampo (qui tutti i dettagli dell'operazione). A svelare i motivi è La Gazzetta dello Sport dopo la chiusura dell’operazione con il Lens.

“Diouf è stato scelto perché prototipo di centrocampista centrale moderno, box-to-box, capace di muoversi come mediano o come interno avanzato, oltreché per l’età e le possibilità di crescita in un reparto già completo”, si legge.