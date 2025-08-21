FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Gazzetta svela: “Ecco perché l’Inter ha scelto Diouf a centrocampo”

calciomercato

Gazzetta svela: “Ecco perché l’Inter ha scelto Diouf a centrocampo”

Gazzetta svela: “Ecco perché l’Inter ha scelto Diouf a centrocampo” - immagine 1
Ecco perché l’Inter ha scelto Andy Diouf per rinforzare il centrocampo: a svelare i motivi è La Gazzetta dello Sport
Alessandro Cosattini Redattore 

Gazzetta svela: “Ecco perché l’Inter ha scelto Diouf a centrocampo”- immagine 2
Getty Images

Ecco perché l’Inter ha scelto Andy Diouf per rinforzare il centrocampo (qui tutti i dettagli dell'operazione). A svelare i motivi è La Gazzetta dello Sport dopo la chiusura dell’operazione con il Lens.

Gazzetta svela: “Ecco perché l’Inter ha scelto Diouf a centrocampo”- immagine 3
Getty Images

“Diouf è stato scelto perché prototipo di centrocampista centrale moderno, box-to-box, capace di muoversi come mediano o come interno avanzato, oltreché per l’età e le possibilità di crescita in un reparto già completo”, si legge.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA