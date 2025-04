[…] L’austriaco è sempre stato una colonna dello spogliatoio, ben voluto e supportato da tutti i suoi compagni, che gli riconoscono comunque leadership all’interno di un gruppo consolidato. I dati raccontano bene la significativa sterzata nel rendimento: sei gol realizzati da Arnautovic nelle ultime sei partite in cui è partito titolare (contro il Cagliari gol e assist). Incredibile se pensiamo che il suo bottino era rimasto a secco per le prime 23 partite di campionato. Un’eternità, anche se a onor del vero in Serie A non aveva mai avuto chance di poter giocare da titolare prima che l’Inter si infilasse in questo calendario folle. E proprio adesso che Inzaghi ha bisogno di lui, Arnautovic sta rispondendo presente, al contrario di Taremi, che invece è sparito nel momento di maggior bisogno.

Le voci che circolano a Milano

Ecco perché a Milano, già da qualche settimana, circolano voci su una possibile riconferma di Arnautovic, che avrebbe del sorprendente per come sembrava essersi messa. Il progetto di Oaktree è volto ai giovani, ma se Inzaghi dovesse insistere con la richiesta di avere 5 attaccanti per la prossima stagione, non è da escludere che l’austriaco possa avere un’altra chance. Al momento è ancora un po’ presto per parlarne, ma da fonti vicine alla dirigenza filtra che il calciatore abbia già comunicato che gli farebbe piacere continuare ancora un anno e giocare il Mondiale per Club, ovviamente rivedendo i suoi emolumenti al ribasso. Da viale della Liberazione per adesso dribblano l’argomento, evidentemente la questione non è così semplice, ma almeno in questo momento, dovendone scegliere uno tra Arnautovic e Taremi, la preferenza ricadrebbe sull’austriaco, per i dirigenti così come per l’allenatore. Chi l’avrebbe mai detto… Ma il calcio è pieno di finali a sorpresa”, si legge.