Quello del futuro della porta dell'Inter è un tema che accompagnerà i nerazzurri nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, soprattutto perché c'è da definire la situazione di Yann Sommer, che ieri ha compiuto 37 anni e che ha il contratto in scadenza a giugno.
Ma, se fino a qualche giorno fa sembrava scontato un non rinnovo del rapporto, ora, secondo Il Giorno, lo svizzero potrebbe anche restare come vice del futuro titolare, che potrebbe anche essere Josep Martinez:
"Per lo spagnolo, quella di domani è un’opportunità importante in chiave futura. In una gara da dentro o fuori, in cui ci si gioca l’accesso a una finale, deve dimostrare di poter restare tra le opzioni per la successione di Sommer. Lo svizzero ha compiuto ieri 37 anni, ha il contratto in scadenza a fine giugno e potrebbe chiudere la propria esperienza milanese o restare come alternativa di lusso al futuro titolare".
