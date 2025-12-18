FC Inter 1908
Mercato, altro che Giovane. L’Arena sicura: “Inter su quest’altro gioiello del Verona”

Il presidente Beppe Marotta e il ds Ausilio allargano l’esplorazione e hanno apprezzato il suo impatto sul campionato italiano
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

L'Inter mette gli occhi sui gioielli del Verona. E' conclamato l'interesse dei nerazzurri per Giovane, ma al momento il brasiliano è tutt'altro che il primo obiettivo: il nome in cima alla lista è quello di Rafik Belghali. Lo spiega oggi L'Arena: "Radiomercato ha cominciato a gracchiare. Lo fa anche perché la politica del Verona non è cambiata molto. Chi non vuole restare può andare ma soprattutto la squadra deve rifinanziarsi quasi da sola.

Rafik Belghali in questo momento ha più richieste di Giovane. Il terzino destro del Verona si è imposto rapidamente come una delle sorprese del campionato, tirando l’attenzione di club di primo piano. Non sorprende che il suo valore di mercato sia già cresciuto rispetto ai 2 milioni investiti dal Verona.

Il presidente Beppe Marotta e il ds Ausilio allargano l’esplorazione e hanno apprezzato il suo impatto sul campionato italiano. Il 23 gialloblu era già stato segnalato prima di approdare all’Hellas, ma non può essere sottovalutato il fatto che giocherà per alcune settimane, la coppa d’Africa. Oggi la sua valutazione raggiunge comodamente, visto anche l’età, i 14 milioni di euro.

