Pedullà – Inter, Sebastiano Esposito in partenza. Ci lavora la Fiorentina

Il giornalista esperto di mercato parla del futuro dell'attaccante che dopo l'esperienza all'Empoli è al Mondiale per Club con l'Inter

Dopo il riscatto di Gudmundsson la Fiorentina tiene d'occhio anche Sebastiano Esposito. L'attaccante classe 2002 che viene da un anno in prestito all'Empoli ed è al Mondiale per Club con l'Inter di Chivu (e che nelle scorse ore ha visto sbocciare il fratello Francesco Pio) andrà in scadenza il prossimo anno, il 30 giugno. Entro la fine dell'estate, spiega Alfredo Pedullà, lascerà sicuramente la società nerazzurra e la società viola lavora sul suo profilo.