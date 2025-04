Il suo futuro, tuttavia, è ancora incerto: come ricorda tuttomercatoweb.com, i toscani hanno la possibilità di riscattarlo dai nerazzurri per circa 6 milioni di euro, ma un'eventuale retrocessione potrebbe cambiare i piani del club. Su Esposito è forte l'interesse del Torino, con il giocatore che ha già una valutazione vicina ai 10 milioni di euro. In tutto questo l'Inter rimane spettatrice interessata: i nerazzurri non vantano alcun controriscatto, ma godono del 20% sulla futura rivendita dell'attaccante.