Alla fine l'ha spuntata l'Olanda in extremis (e in nove) anche se lui ha segnato il gol del due a uno su rigore. Sebastiano Esposito ha parlato poi ai microfoni di RaiSport. Queste le parole del calciatore dell'Empoli (in prestito dall'Inter): «È stata una bella Italia, però purtroppo, soprattutto in Italia, il risultato conta più della prestazione. Lo sappiamo bene, un episodio ci ha condannato e gli episodi fanno la differenza. Soprattutto noi grandi dobbiamo farlo capire, però abbiamo giocatori con partite sulle spalle e lo sanno da soli. Pensiamo già alla prossima, c'è da capire dove abbiamo sbagliato».