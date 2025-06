Pio ha recuperato dall'infortunio e si gioca delle chance di giocare da titolare con il fratello Sebastiano in vantaggio. La Gazzetta parla anche delle notizie di mercato che li riguardano

Dopo gli addii di Correa e Arnautovic e l'imprevisto di Taremi, bloccato in Iran dalla guerra, Chivu si è ritrovato al Mondiale per Club con solo Thuram e Lautaro a disposizione. E con loro attaccanti più giovani, che arrivano entrambi da due esperienze in prestito. Portano pure lo stesso cognome perché sono fratelli: ovviamente Sebastiano e Pio Francesco Esposito. Sono loro due le alternative alla ThuLa. L'allenatore nerazzurro e la società valutano le loro prestazioni. Seba ha giocato da titolare la gara contro il Monterray, divorandosi un gol, il fratello più piccolo è fermo ai box per un infortunio dal quale sembra aver recuperato.

Per questo, e dato l'affaticamento muscolare di Thuram, potrebbe già essere in campo nella gara contro gli Urawa Reds. Stando a La Gazzetta dello Sport insieme a Lautaro giocherà proprio uno dei due fratelli. Del loro futuro si parla da giorni con Sebastiano che potrebbe finire come pedina di scambio nella trattativa col Parma che porterebbe Bonny all'Inter. Francesco Pio piace a diversi cluv ma l'Inter lo cederebbe solo con il totale controllo del cartellino.

"La certezza, però, è un'altra: la stagione trascorsa in prestito lontano da Milano ha fatto bene ad entrambi. I fratelli Esposito hanno visto concretizzarsi un destino uguale tra loro: i migliori nella propria squadra, la peggior delusione all'ultimo. Pio ha detto addio alla promozione in Serie A con il suo Spezia al ritorno della finale playoff, Seba è retrocesso con l'Empoli. Sliding doors: avrebbero potuto ritrovarsi insieme in Serie B, invece sono al Mondiale per Club con l'Inter a giocarsi il futuro", scrive la rosea a proposito dei due attaccanti.

Caratteristiche e destini diversi — Due fratelli, stesso ruolo, caratteristiche diverse. Pio è un attaccante d'area di rigore "sfrutta il fisico per arrivare con la testa prima di tutti (impressionante la differenza di duelli aerei vinti a partita) e calcia molto più del fratello maggiore. Seba, invece, nell'economia del gioco di D'Aversa con l'Empoli ha spesso dovuto allargarsi, sia sulle corsie che venendo più dentro il campo. In ogni caso, entrambi hanno trovato continuità, gol e crescita".

Per la seconda gara del girone del Mondiale per Club si giocheranno un posto accanto a Lautaro con Sebastiano favorito su Pio proprio causa infortunio. "Ma per un futuro da protagonista nell'Inter i ruoli sono già ribaltati", scrive il giornale sportivo.

