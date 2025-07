L'Inter è vicina a un accordo col Genoa per il passaggio in prestito di Valentin Carboni . L'argentino viene da un lungo infortunio e ha necessità di giocare con continuità.

Come scrive il Secolo XIXI, "i contatti con Valentin Carboni e l'Inter sono costanti: adesso l'argentino è in vacanza dopo il Mondiale per club, i due club stanno lavorando a un accordo che prevede il prestito con bonus per il Genoa in base alle presenze in campo del giocatore argentino. Che viene da un brutto infortunio al ginocchio patito a Marsiglia e ha bisogno di essere rilanciato".