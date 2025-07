Tra i giocatori che hanno più mercato c'è anche il giovane talento argentino che si è messo in luce in questo Mondiale

Non solo Pio e Salvatore Esposito, c'è un altro giovane calciatore dell'Inter che sta attirando le attenzioni di molte squadre dopo aver disputato un buon Mondiale per Club. Rientrato dal lungo stop, Valentin Carboni ha ora la necessità di giocare con continuità. Per questo l'Inter potrebbe valutare eventuali offerte per l'argentino.