Sky – Se l’Inter apre al prestito, Genoa in prima fila per Carboni

Al Mondiale per Club ha segnato il gol contro l'Urawa che ha consegnato gli ottavi all'Inter questa sera eliminata dal Fluminense che ha vinto due a zero e si è preso i quarti di finale del torneo. Valentin Carboni è entrato in campo nel secondo tempo e si è messo ancora in mostra. Il trequartista arriva da una stagione di stop per un lungo infortunio che non gli ha permesso di giocare in prestito con l'OM la squadra a cui l'Inter l'aveva lasciato la scorsa estate.

Ci sarà da decidere del suo futuro, nei giorni scorsi ha detto di non conoscerlo ancora ma ha anche aggiunto che sa quanto l'Inter crede in lui, come lo stesso Chivu. Potrebbe andare in prestito per fare esperienza dopo una stagione di stop, qualora l'allenatore ritenesse di non potergli dare troppo spazio. I tifosi vorrebbero restasse come Pio Esposito, ma tant'è. Secondo quanto riportato da Skysport questa sera c'è già una pista che si apre per il giocatore argentino. "Il Genoa sarebbe in prima fila per il prestito se il club nerazzurro aprisse a questa ipotesi", ha rivelato Di Marzio.