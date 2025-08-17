L'Inter pensa a un possibile inserimento a centrocampo. Dopo aver provato a prendere Manu Kone della Roma, il club nerazzurro potrebbe tornare su altri nomi, come quello di Frendrup del Genoa.
Secolo XIX – Inter, nuovo assalto a Frendrup? Offerta giusta non ancora arrivata al Genoa
Dopo aver provato a prendere Manu Kone della Roma, il club nerazzurro potrebbe tornare su altri nomi, come quello di Frendrup
Come scrive il Secolo XIX, "In caso di partenza di Frendrup, arriverebbe un centrocampista. Nicolussi Caviglia (Venezia) piace molto, ma non solo al Grifone. Sfumato Koné dalla Roma, l'Inter potrebbe farsi sotto con più decisione per il danese ma per ora a Villa Rostan non è ancora arrivata l'offerta giusta. E Morten, come dimostrato contro il Vicenza, è sempre focalizzato sulla causa rossoblù".
