Come scrive il Secolo XIX, "In caso di partenza di Frendrup, arriverebbe un centrocampista. Nicolussi Caviglia (Venezia) piace molto, ma non solo al Grifone. Sfumato Koné dalla Roma, l'Inter potrebbe farsi sotto con più decisione per il danese ma per ora a Villa Rostan non è ancora arrivata l'offerta giusta. E Morten, come dimostrato contro il Vicenza, è sempre focalizzato sulla causa rossoblù".