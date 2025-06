Continua la ricerca dell'Inter del nuovo allenatore: la dirigenza sta lavorando per Cesc Fabregas ma tiene pronto il nome di Patrick Vieira

Marco Astori Redattore 5 giugno - 11:11

Continua la ricerca dell'Inter del nuovo allenatore: la dirigenza sta lavorando per Cesc Fabregas ma tiene pronto il nome di Patrick Vieira come alternativa in caso di mancato accordo per lo spagnolo. Ecco cosa filtra da Genova sul francese secondo il Secolo XIX: "Due ore di video call con i dirigenti rossoblu per pianificare nuovi acquisti, staff e amichevoli per il ritiro. Con un chiaro intento, ripetuto agli stessi dirigenti, da parte di Patrick Vieira: “Sono l’allenatore del Genoa e voglio continuare a esserlo“.

L’Inter si è mossa con colpevole ritardo, l’addio di Inzaghi era nell’aria da settimane. Il preferito del club azzurro e Fabregas, reduce dalla promozione in Serie A con il Como e da un campionato sorprendente da 10º posto. Vieira è nella lista, insieme a Chivu, altro ex nerazzurro: una soluzione di rincalzo, utile nel caso in cui Fabregas dovesse continuare a fare muro. E il Genoa? Osserva e attende. Vieira ha una clausola da circa 500mila euro che gli consente di liberarsi nel caso in cui decide di lasciare il Genoa e puntare su un altro club. “Nessuno ci ha contattato, Vieira resta qua“, è il messaggio che arriva da Villa Rostan.

Se però dovesse arrivare la chiamata dell’Inter, magari anche con lo stipendio doppio o triplo rispetto a quello di poco superiore al milione che vi era percepisce nel Genoa, allora ci sarebbe ben poco da fare. Però il club rossoblù si dice convinto di poter andare avanti con lui, l’assenza di novità induce all’ottimismo. Di sicuro il Genoa, che con i nerazzurri potrebbe trovarsi a trattare anche giocatori come De Winter, Frendrup e Gudmundsson, avendo anche nel mirino Pio Esposito e Oristanio, vuole definire la questione allenatore entro questa settimana, oltre non vuole andare. Per l’Inter Vieira è solo un piano B, per il Genoa la sua conferma è molto importante".