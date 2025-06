Il club nerazzurro sa di avere in casa un potenziale craque, ma sa anche che a Pio Esposito potrebbe giovare un anno di apprendistato in A

Marco Astori Redattore 16 giugno 2025 (modifica il 16 giugno 2025 | 10:22)

Mezza Serie A è in fila per Francesco Pio Esposito, bomber di proprietà dell'Inter che l'anno scorso ha davvero strabiliato tutti in Serie B con lo Spezia. E l'ultimo club che si è aggiunto alle pretendenti è il Genoa, come scrive il Secolo XIX: "Che il Genoa cerchi una prima punta in vista della prossima stagione è fatto noto. E che il primo obiettivo del club rossoblù sia il diciannovenne Francesco Pio Esposito, anche. La dirigenza genoana sta seguendo l'attaccante campano da diverso tempo: osservatori rossoblù lo avevano visto all'opera anche nella finale playoff tra Spezia e Cremonese. Francesco Pio Esposito, come il fratello Sebastiano, è di proprietà dell'Inter con cui ha rinnovato ad aprile il contratto fino al 2030. Il club nerazzurro sa di avere in casa un potenziale craque, ma sa anche che a Pio Esposito potrebbe giovare un anno di apprendistato in A.

E una piazza come quella rossoblù potrebbe essere l'ideale per il diciannovenne di Castellammare di Stabia. A Genova Pio Esposito troverebbe come allenatore Patrick Vieira che ha dimostrato di saper lavorare benissimo con i giovani. Basti pensare allo spazio dato nell'ultima stagione ai vari Masini, Ekhator, Ahanor e Venturino tutti lanciati dal tecnico francese. E le caratteristiche di Pio Esposito sono proprio quelle che Vieira cerca di solito in un attaccante: non solo lo spiccato fiuto del gol, ma anche la disponibilità a sacrificarsi per i compagni in fase di copertura. Un po' quanto faceva nella scorsa stagione Andrea Pinamonti, elogiato spesso da Vieira per il suo lavoro prezioso al servizio della squadra. E l'eventuale arrivo di Pio Esposito s'intreccia col probabile addio del centravanti trentino destinato a tornare al Sassuolo.

I 14 milioni per il riscatto sono considerati eccessivi dal Genoa che infatti si sta guardando attorno per trovare il bomber più adatto alle esigenze di Vieira. Certo, Pio Esposito resta obiettivo molto difficile da raggiungere perché sulle sue tracce ci sono anche altre squadre, come Torino, Lazio, Bologna, Parma, Cagliari e pure il Napoli campione d'Italia. Operazione in salita, ma il Grifo rispetto alle altre piazze potrebbe offrire al centravanti una maglia da titolare.

Chiaramente si ragione nell'ottica del prestito con eventuale diritto di riscatto perché la valutazione del bomber campano oscilla intorno ai 25 milioni di euro, forse anche qualcosa di più. L'ex spezzino, tra l'altro, ha ritrovato Cristian Chivu che lo aveva allenato ai tempi della Primavera nerazzurra quando segnò 16 gol nella stagione 2022/2023. E non è neppure escluso che il tecnico rumeno decida di tenerlo dopo averlo testato nel Mondiale per club. Ma al momento l'ipotesi più probabile è che Pio Esposito alla fine venga mandato in prestito in qualche club di A. E il Genoa proverà ad accaparrarselo".